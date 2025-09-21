La Corte Constitucional emite dictamen de vía para la propuesta de Asamblea Constituyente

Corte Constitucional de Ecuador emite dictamen de vía para asamblea constituyente, este domingo 21 de septiembre del 2025.

La Corte Constitucional (CC) califica la vía para la propuesta de Asamblea Constituyente, enviada por el presidente Daniel Noboa mediante Decreto Ejecutivo 153. Así lo informó el organismo la noche de este domingo 21 de septiembre del 2025.

"La Corte Constitucional determinó que la propuesta presentada sí corresponde a la vía de asamblea constituyente, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley", escribió el órgano de control en un boletín, en el que precisó que este es el primer momento del proceso de control.

"La Presidencia de la República compareció al proceso, con lo cual convalidó el trámite y solicitó su celeridad; para no interferir en los plazos del proceso electoral, este caso se ha tratado con prioridad", añadió la Corte.

Asimismo, enfatizó que, "la Asamblea Constituyente tendrá la potestad contitucional exclusiva y excluyente de aprobar un proyecto de nueva Constitución, el cual deberá ser posteriormente sometido a referéndum popular"

Recordó también que, "dicho organismo deberá obervar los límites materiales implícitos en el ejercicio del poder constituyente, tales como el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento del sistema jurídico, así como el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a las normas imperativas del derecho internacional".

La Corte precisó que el Pleno resolvió remitir el proceso a la jueza ponente para que inicie de manera inmediata el trámite del segundo momento, correspondiente al control de constitucionalida de la convocatoria.

CNE recibe dictamen de la Corte Constitucional

Tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que "ha recibido el dictamen que califica la vía de Asamblea Constituyente, en el marco de la Consulta Popular propuesta por el Presidente de la República".

"Este dictamen constituye el primero de los dos pasos del procedimiento de control. El segundo momento consistirá en que la CC se pronuncie sobre la convocatoria, a fin de que el CNE inicie oficialemente este proceso", esceribió el órgano electoral en un documento firmado por Diana Atamaint, presidenta del CNE.