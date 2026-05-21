Alto tráfico vehicular se registra en varios sectores de Quito este 21 de mayo del 2026

El ECU 911 Quito se informa que, mediante el sistema de videovigilancia ECU 911, se realiza el monitoreo permanente del flujo vehicular en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito.

El ECU 911 informó la tarde de este jueves sobre una alta carga vehicular en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito, especialmente en accesos y zonas de alta circulación.

De acuerdo con el monitoreo realizado mediante el sistema de videovigilancia, se reporta flujo vehicular alto en:

Condado

San Blas

San Diego

Mientras tanto, el flujo vehicular es medio en Chillogallo y bajo en sectores como Guamaní y Cotocollao.

Precaución por calzada mojada

Las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad y manejar con precaución debido a la presencia de lluvia y calzada mojada en varios puntos de la ciudad.

Además, recordaron que ante cualquier emergencia la ciudadanía puede comunicarse a la línea única 9-1-1.