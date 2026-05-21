Coca Codo Sinclair volvió a generar electricidad, según Ministerio de Energía

Coca Codo volvió a operar con normalidad la tartde de este jueves 21 de mayo de 2026

El Ministerio de Ambiente y Energía informó, la tarde de este jueves 21 de mayo de 2026, que el sistema eléctrico nacional opera nuevamente con normalidad, tras las afectaciones registradas en la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

A través de un comunicado difundido a las 16:54, la Cartera de Estado señaló que la hidroeléctrica retomó la generación de energía una vez que mejoraron las condiciones relacionadas con los sedimentos en los ríos que abastecen a la central.

Juan Carlos Blum es el nuevo ministro de Ambiente y Energía

Según el informe oficial, las operaciones en Coca Codo se suspensión, a las 11:49 de este jueves 21, de manera preventiva y temporal ante el aumento de sedimentos.

Eso provocó cortes temporales de energía en al menos 15 provincias del país debido al incremento extraordinario de sedimentos en Coca Codo Sinclair, considerada la principal hidroeléctrica del Ecuador.

Durante ese período, "el sistema eléctrico se mantuvo operativo mediante maniobras técnicas coordinadas y el aprovechamiento de la energía disponible en otras fuentes del Sistema Nacional Interconectado", señaló el Ministerio de Energía