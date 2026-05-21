Chris Masterson, ‘Francis’ en Malcolm, llegará para la Comic Con Ecuador 2026

La Comic Con Ecuador 2026 continúa revelando sorpresas para su décima edición. Se confirma la llegada del actor estadounidense Christopher Masterson, reconocido por interpretar a Francis en la popular serie 'Malcolm el de en medio'

El intérprete será parte del evento el 29 y 30 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil, donde compartirá con sus fanáticos.

La Comic Con Ecuador mostró el anuncio en redes sociales con un mensaje para sus seguidores, invitándolos a encontrarse en la celebración de los 10 años de este importante evento para la cultura geek.

Francis es uno de los personajes más recordados por su rebelde personalidad y la caótica relación que tiene con su familia, convirtiéndolo en uno de los personajes más icónicos de la recordada serie.

Además de Christopher Masterson, la convención también tendrá la participación de Ron Perlman, reconocido por interpretar a Hellboy y Jamie Campbell, Vecna en 'Strangers Things'.