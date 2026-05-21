11 sectores de Guayaquil registran interrupción en el servicio eléctrico

Guayaquil es otra de las ciudades afectadas con los cortes del servicio elécttrico, derivado de problemas en la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) difundió la lista de los sectores que presentan interrupción en el servicio en 11 unidades de negocio, entre ellas Guayaquil.

En total, son 11 los sectores de la ciudad afectados por los problemas de generación en la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Mall del Sur.



Sauces 5: calle Beta desde la calle Gamma hasta la calle 23B NO. Productos QUÍMICOS, GRAIMAN, PILCO S.A. EECOL ELECTRIC ECUADOR, ELECTROCABLE, PAPELESA, ALESSA.

calle Beta desde la calle Gamma hasta la calle 23B NO. Productos QUÍMICOS, GRAIMAN, PILCO S.A. EECOL ELECTRIC ECUADOR, ELECTROCABLE, PAPELESA, ALESSA. Los Ángeles: Lotización San Gerónimo 1 y 2, vía a la Costa desde el km. 21 al km. 29,5 junto a los terrenos de Senagua, entrada de la Estación Terrena.

Lotización San Gerónimo 1 y 2, vía a la Costa desde el km. 21 al km. 29,5 junto a los terrenos de Senagua, entrada de la Estación Terrena. Chongón: Lotización San Gerónimo 1, Urbaquil, Ciudadela Ciudad Olimpo, San Pedro de Chongón. Urbanización Bella Vita 1 y 2, Urbanización Boquetto. Cooperativas El Colibrí 1 y 2. Ciudadelas Paseo del Sol 1 a 5. Villa Geranios 1 a 4, Rosedal 1 y 2, Complemento San Pedro de Chongón. Villa Blanca 2 a 5.

Lotización San Gerónimo 1, Urbaquil, Ciudadela Ciudad Olimpo, San Pedro de Chongón. Urbanización Bella Vita 1 y 2, Urbanización Boquetto. Cooperativas El Colibrí 1 y 2. Ciudadelas Paseo del Sol 1 a 5. Villa Geranios 1 a 4, Rosedal 1 y 2, Complemento San Pedro de Chongón. Villa Blanca 2 a 5. Mi Lote 1 y Mi Lote 2: Valles de Beata, Bonavile 2, 3B, 4, 5, Mi Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Avenida Rosavin Terrenova 3, 4, 9, Bonavila 1, 2, 3A y 3B, Pascuales calle Río Daule, Avenida Gustavo Noboa Bejarano desde Via a Daule a Subestación Mi Lote, Calle 19, Cerveceria Nacional, Improel, Agua Cristal.

Valles de Beata, Bonavile 2, 3B, 4, 5, Mi Lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Avenida Rosavin Terrenova 3, 4, 9, Bonavila 1, 2, 3A y 3B, Pascuales calle Río Daule, Avenida Gustavo Noboa Bejarano desde Via a Daule a Subestación Mi Lote, Calle 19, Cerveceria Nacional, Improel, Agua Cristal. Mapasingue 2: Cooperativas 4 de Marzo (mz. 2214 a 2217; 2219, 2220). San Francisco. Centro Comercial San Felipe. Santa Beatriz, Santa Adriana (mz. 1, 2, 3, 19, 20), parte de cooperativa Lomas de la Prosperina. Academia Naval A. Illingworth. Industrias Ales.

Cooperativas 4 de Marzo (mz. 2214 a 2217; 2219, 2220). San Francisco. Centro Comercial San Felipe. Santa Beatriz, Santa Adriana (mz. 1, 2, 3, 19, 20), parte de cooperativa Lomas de la Prosperina. Academia Naval A. Illingworth. Industrias Ales. Odebrecht: Campamento Senagua, km. 24 al Km. 28 vía a La Costa, Urbanización Villa Blanca 1 y 6. Urbanización Ciudad Satélite Los Ángeles, Valle Alto Londres. Proexpo S.A.

Campamento Senagua, km. 24 al Km. 28 vía a La Costa, Urbanización Villa Blanca 1 y 6. Urbanización Ciudad Satélite Los Ángeles, Valle Alto Londres. Proexpo S.A. Fertisa: Ciudadela Los Esteros 1 (mz. 1A, 39A a la 44A). Los Esteros 2 (mz. 362, 363, 364). Santiaguito Roldós, Jambelí, Jaime Roldós (Fertisa-mz. 1605 a 1609). Santiago Roldós, 9 de Julio, Santa Mónica (mz. 1540 a 1544; 1563; 1567 a 1570). Santa Martha (mz. 1720, 1721, 1722, 1725). Santa Martha I, Jaime Nebot, Paco Oñate, Guevara Moreno, Los Jardines, Ahora le toca al Pueblo.

Ciudadela Los Esteros 1 (mz. 1A, 39A a la 44A). Los Esteros 2 (mz. 362, 363, 364). Santiaguito Roldós, Jambelí, Jaime Roldós (Fertisa-mz. 1605 a 1609). Santiago Roldós, 9 de Julio, Santa Mónica (mz. 1540 a 1544; 1563; 1567 a 1570). Santa Martha (mz. 1720, 1721, 1722, 1725). Santa Martha I, Jaime Nebot, Paco Oñate, Guevara Moreno, Los Jardines, Ahora le toca al Pueblo. Coviem: Coviem desde la calle Pío Jaramillo hasta Avenida Juan León Mera. Ciudadelas del Periodista, Luz del Guayas, Huancavilca (mz. 1 a 17; 28, 58; 128 a 131). Sopeña (mz. 1 a 8; 16 a 22; 31, 32, 35, 39, 91). Cooperativas 24 de Mayo (Sur), Jaime Toral, Esmeraldas Libre, Comando Duro, Los 5 Magníficos, 1 de Septiembre, Mélida Salamea, 25 de Julio.

Coviem desde la calle Pío Jaramillo hasta Avenida Juan León Mera. Ciudadelas del Periodista, Luz del Guayas, Huancavilca (mz. 1 a 17; 28, 58; 128 a 131). Sopeña (mz. 1 a 8; 16 a 22; 31, 32, 35, 39, 91). Cooperativas 24 de Mayo (Sur), Jaime Toral, Esmeraldas Libre, Comando Duro, Los 5 Magníficos, 1 de Septiembre, Mélida Salamea, 25 de Julio. Sauces 3: Lotización Inmaconsa (calle Beta desde calle 24B NO hasta calle Eucalipto) Los Cedros desde Crotos hasta La Casuarina.

Lotización Inmaconsa (calle Beta desde calle 24B NO hasta calle Eucalipto) Los Cedros desde Crotos hasta La Casuarina. Sauces 4: Lotización Inmaconsa 2 calle Mangos desde calle Ciruelos hasta Vía Vachagnon. Calle Teca desde Vía Vachagnon hasta calle 24B NO. Calle Gamma desde Perimetral hasta Calle Beta. Calle Eucalipto desde Perimetral hasta Calle las Tablas. Quimasa Guayaquil, Iglesia de Jesucristo, Plastimet S.A, Dinatex, Tiosa S.A, Supan Bimbo, Alpatrans, Distrisel, Provequm Guayaquil, Distrina S.A, Intercean Line, Empacrusa, Incable, Grúas Villalva.

La normalización del servicio dependerá de que se retome la operación regular en la hidroeléctrica afectada.