Cotopaxi: Movimiento Indígena llama a sus bases a seguir en las asambleas y a movilizarse

El Movimiento Indígena ha intentado cerrar la Panamericana E35, pero la intervención del Ejército ha impedido estos cierres.

El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) hizo un llamado a sus bases a través de las redes sociales. En el pronunciamiento se resaltó que la convocatoria es a toda la estructura organizativa como "comunidades, barrios, recintos del campo y la ciudad, así como a los distintos sectores sociales".

El principal pedido de los dirigentes de esta organización de la Sierra centro se difundió en medio de un cruce de versiones entre el Gobierno y las organizaciones sociales de Imbabura. Aunque voceros gubernamentales han insistido en el final de las protestas, los cierres viales especialmente en la Sierra Norte aún persiste.

Los representantes del Movimiento Indígena de Cotopaxi insistieron en su pedido de "mantener activas las asambleas de resistencia permanente en cada territorio". En Cotopaxi ha existido movilizaciones, pero han sido bloqueadas por la intervención policial.

Finalmente, en su comunicado se defiende la legalidad de estas reuniones. "Estas asambleas son la expresión legítima de nuestra unidad, defensa y dignidad como pueblos que luchan por la vida, la justicia y la autodeterminación", concluye el escrito de la organización.