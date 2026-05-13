Judicatura y transportistas coordinan acciones frente a la inseguridad en las vías

La presidenta del Consejo de la Judicatura se reunió con el gremio de transportistas.

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, se reunió con los representantes del gremio de transporte pesado. La cita fue este miércoles 13 de mayo de 2026con el fin de abordar la inseguridad en las carreteras del país.

El encuentro reunió a dirigentes del gremio de carga pesada, que agrupa a más de 230 000 transportistas a escala nacional.

Transportistas expusieron preocupaciones por inseguridad

Durante la reunión, los representantes del sector expresaron sus preocupaciones relacionadas con hechos delictivos registrados en las principales vías y solicitaron mayor coordinación institucional, detalló la entidad en un comunicado.

Según informó el Consejo de la Judicatura, se acordó mantener canales permanentes de articulación entre las entidades involucradas y los transportistas.

Judicatura habló de seguimiento administrativo

Caicedo señaló que el organismo no puede intervenir en decisiones de ciertas jurisdicciones, pero sí ejercer competencias de vigilancia y control administrativo dentro de sus atribuciones.

“No podemos interferir en las decisiones jurisdiccionales, pero sí tenemos competencias de vigilancia y control administrativo”, indicó la funcionaria.

Participó el presidente del CPCCS

En la reunión también estuvo presente Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer la coordinación institucional frente a problemáticas vinculadas con el crimen organizado y la seguridad vial.

Por su parte, los transportistas agradecieron la apertura de las autoridades y coincidieron en la necesidad de mantener un trabajo conjunto para enfrentar la inseguridad en las carreteras ecuatorianas.