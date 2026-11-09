Crecida en la cascada 'Julián' en el cantón Calceta, Manabí arrastra a una mujer 

Mujer es arrastrada por la corriente en una cascada en Manabí

Un video de redes sociales captó el momento en que se registró una crecida en la cascada Julián, ubicada en el cantón Bolívar (Calceta), provincia de Manabí.

Las imágenes muestran como la fuerza del caudal tomó por sorpresa a los visitantes.

En la secuencia se ve como el agua arrastra a una mujer río abajo y como otra persona se sujeta con fuerza para no ser arrastrado por la corriente.

En las mismas imágenes se aprecia cómo otra visitante queda atrapada por la fuerza de la corriente, a punto de ser llevada por el agua.

Ante lo suscitado, existió la intervención de varias personas que se encontraban en la zona, uno de ellos se logró sujetar y poner a salvo a la segunda mujer antes de que fuera arrastrada por la crecida del río.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial que confirme el estado de salud o la localización de la primera ciudadana arrastrada por la corriente principal.