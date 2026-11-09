Caso Lizeth Bunshi: Audiencia de reformulación de cargos por femicidio ya tiene nueva fecha

La audiencia de reformulación de cargos se reinstalará a las 15:00 del jueves 12 de noviembre en modalidad mixta.

Tras la suspensión obligada por una alerta de amenaza de bomba el pasado 5 de noviembre en el Complejo Judicial Norte de Quito, el proceso judicial por la muerte de Lizeth Bunshi cuenta con nueva fecha para la audiencia de reformulación de cargos.

El abogado de la familia de la víctima, Luis Felipe Abarca, confirmó a Teleamazonas que la diligencia judicial se reinstalará este jueves 12 de noviembre de 2026 a las 15:00 en la misma casa judicial.

Las autoridades judiciales dispusieron a las partes procesales comparecer puntualmente bajo modalidad mixta, ya sea de forma presencial en las salas del complejo o a través de medios telemáticos.

Familiares de Lizeth Bunshi buscan que el sospechoso sea juzgado bajo la figura de feminidio. Cortesía

Giro sustancial: De desaparición a feminidio

Actualmente, el único procesado en la causa es Cristian V., quien permanece recluido en la cárcel del Encuentro investigado por presunta desaparición involuntaria.

Sin embargo, la Fiscalía sustentará ante el juez la reformulación de cargos para procesar la causa bajo el delito de feminidio.

El cambio legal responde a peritajes científicos clave impulsados con perspectiva de género, entre ellos la exhumación efectuada el 14 de octubre de 2026 para análisis de lesiónología forense y dinámica de caída.

Estos hallazgos buscan desvirtuar la versión de una presunta caída accidental ofrecida por el sospechoso.

Implicaciones del cambio de delito

De concretarse la reformulación de cargos planteados por la Fiscalía y la defensa técnica de la familia, el proceso legal cambiará de forma sustancial:

Extensión de la instrucción fiscal: El período de investigación se ampliará por 30 días adicionales , conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para recabar nuevos elementos de convicción.

El período de investigación se ampliará por , conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para recabar nuevos elementos de convicción. Pena más severa: De ser hallado culpable por el delito de feminidio, Cristian V. enfrentaría una pena privativa de libertad de entre 26 y 34 años de prisión .

Antecedentes del caso

Lizeth Bunshi desapareció el 19 de julio de 2026 tras ser vista por última vez junto al hoy procesada en una quebrada del río Machángara, en el sector Cumandá, al centro de Quito.

Tras más de un mes de búsqueda, su cuerpo fue localizado sin vida en el cauce del mismo río el 25 de agosto de 2026.

Desde entonces, sus allegados han exigido justicia y el esclarecimiento total del hecho.