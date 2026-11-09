Lluvias fuertes y moderadas se registran en cantones de Ecuador este 9 de noviembre

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó lluvias fuertes en cantones de Guayas y Manabí este lunes 9 de noviembre de 2026.

Las lluvias continúan en diferentes sectores de Ecuador este lunes 9 de noviembre de 2026, según el monitoreo de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), actualizado a las 09:00.

El reporte oficial identifica precipitaciones fuertes, moderadas y débiles en cantones de la Costa, Sierra y Amazonía. Hasta la hora del informe, no se registraban lluvias catalogadas como muy fuertes.

¿Dónde se registran las lluvias más intensas?

Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, las lluvias fuertes se concentran en Manabí y Guayas, específicamente en los siguientes cantones:

Manabí: Manta y cantón Pichincha

Guayas: Alfredo Baquerizo Moreno (Juján), San Jacinto de Yaguachi y Simón Bolívar

Mientras tanto, las precipitaciones de intensidad moderada se registran en Montecristi, provincia de Manabí, y en Samborondón y Coronel Marcelino Maridueña, en Guayas.

¿En qué otros cantones llueve este lunes?

El monitoreo también identifica lluvias débiles en distintas provincias del país:

Esmeraldas: Esmeraldas

Napo: Archidona y Quijos

Orellana: Loreto

Pastaza: Pastaza

Los Ríos: Babahoyo

Guayas: Daule y Lomas de Sargentillo

Azuay: Sígsig y Sevilla de Oro

Cañar: Azogues y Biblián

Loja: Loja y Pindal

Zamora Chinchipe: Zamora y Nangaritza

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para coordinar la atención de posibles emergencias.

Ante las precipitaciones, se recomienda evitar cruzar zonas inundadas, mantenerse alejados de ríos crecidos y conducir con precaución en las carreteras.

El informe corresponde a las condiciones registradas hasta las 09:00 de este lunes, por lo que la intensidad de las lluvias puede variar durante el día.