El río se desborda en Dos Mangas y deja comunidades incomunicadas en Santa Elena

Los dirigentes comunales declararon la emergencia y piden ayuda a las autoridades.

La crecida del río en Dos Mangas, en la provincia de Santa Elena, quedó registrada en videos compartidos en redes sociales este domingo 25 de octubre del 2026.

Las imágenes muestran la fuerza de la corriente y movimientos del agua que parecen enormes olas, en medio de las intensas lluvias que afectan a la zona.

Declaran la emergencia y piden ayuda

Ante la magnitud de la crecida, los dirigentes comunales declararon la emergencia en el sector y solicitaron apoyo a las autoridades de Santa Elena.

La fuerza del agua dejó incomunicadas a las comunidades de Dos Mangas y Manglar Alto, según los reportes difundidos sobre la situación.

El Inamhi advierte que las lluvias continuarán

El monitoreo satelital del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), publicado el domingo 25 de octubre de 2026 a las 22:15, reportó lluvias con tormentas en el interior de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y el norte de Guayas.

El organismo advirtió que las precipitaciones continuarían durante las siguientes horas y pidió a la ciudadanía tomar precauciones.