Cuatro incendios forestales activos en Ecuador este jueves 24 de septiembre de 2026

En Ecuador persisten los incendios forestales activos este 24 de septiembre de 2026.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó sobre los incendios forestales activos en Ecuador, este jueves 24 de septiembre de 2026.

La entidad informó, con corte de las 08:00, que se registran estas emergencias en tres provincias la Sierra ecuatoriana.

Los incendios ocurren en Urcuquí, Imbabura; Mejía, Pichincha; Tulcán y Espejo en Carchi. En estas zonas los bomberos trabajan para controlar las llamas.

Por otra parte, la Secretaría de Riesgos informó que no existen ríos desbordados este 24 de septiembre. Solo se reportan incrementos en el nivel de los afluentes de Esmeraldas, Guayas, Manabí y El Oro.

En cambio, el 23 de septiembre, hubo el desbordamiento de dos ríos: el Guachapelí, en Guayas y el Río Sucio, en Esmeraldas.