Bomberos confirman que no hay puntos calientes en el cerro Casitagua tras incendio

Los Bomberos confirmaron que ya no existen puntos calientes tras el incendio forestal en el cerro Casitagua.

El cerro Casitagua, en el norte de Quito, ya no registra puntos calientes tras el incendio forestal que afectó la zona entre el 17 y 20 de septiembre de 2026.

Después de las 48 horas previstas para evaluar el área, equipos técnicos recorrieron el perímetro afectado y determinaron que las temperaturas dentro de la zona incendiada se encuentran en parámetros normales.

La evaluación permite descartar, por el momento, focos de calor que puedan provocar una reactivación del fuego.

Casitagua seguirá bajo vigilancia con drones

Pese a los resultados de la inspección, el cerro permanecerá bajo monitoreo durante los próximos días.

La vigilancia se realizará mediante el sistema de monitoreo forestal óptico y térmico, además de aeronaves no tripuladas (drones) que permitirán identificar posibles cambios de temperatura en el área.

Tras controlar la emergencia, las autoridades reiteraron el llamado a evitar quemas irresponsables, debido al riesgo de que el fuego se propague y provoque nuevos incendios forestales.

El incendio del Casitagua también dejó al descubierto una evidencia arqueológica cerca del culunco de Radioloma. Técnicos del Instituto Metropolitano de Patrimonio identificaron un graderío tallado directamente en roca que podría corresponder al período Inca y que será sometido a nuevas investigaciones.