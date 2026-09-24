Militar investigado por video de abuso sexual en cárcel de Guayaquil será separado

El toque de queda se aplicará en cuatro provincias por 15 días.

"Cualquier uniformado que cometa un delito automáticamente deja de ser uniformado", dijo el Ministro de Defensa, Gian Carlo Lofredo, este jueves 24 de septiembre de 2026, tras confirmar que el militar investigado por video de abuso sexual en una cárcel de Guayaquil será separado de la Institución.

Un video que circuló en redes sociales mostró al uniformado tocar a la mujer por debajo de la camiseta. Las imágenes habrían sido captadas en la cárcel femenina Guayas 2.

Luego de conocer este hecho, "la primera acción que se ha tomado es iniciar los procedimientos para separar a esta persona de las Fuerzas Armadas", dijo Lofredo en una entrevista radial con Pública FM.

Además, el Ministro informó que se dispuso el cambio del Comandante a cargo del centro penitenciario por falta de control. Ya que, según el protocolo, está prohibido que el personal masculino tenga contacto con las PPLs mujeres.

El 21 de septiembre el Ejército Ecuatoriano presentó la denuncia de este hecho ante la Fiscalía para que se realicen las investigaciones respectivas.