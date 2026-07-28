Cuatro muertos deja choque entre un auto y un bus en la vía Panamericana E35, en Tulcán

Personal de emergencia atendió a los afectados y realizó los levantamientos de los cuerpos tras siniestro en Carchi.

Un siniestro de tránsito, ocurrido este martes 28 de julio, dejó cuatro personas fallecidas y varios heridos en la vía Panamericana E35, a la altura del ingreso a la parroquia Julio Andrade, ubicada a unos 20 kilómetros de Tulcán, en la provincia del Carchi.

Según información del ECU 911, la emergencia se registró alrededor de las 10:00, cuando un automóvil chocó de frente contra un bus de una operadora intracantonal.

Vehículo cayó a una quebrada en Alangasí

Tras recibir la alerta a través del ECU 911, se coordinó el despliegue de unidades de la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos de Tulcán, cuyos equipos brindan atención a las víctimas y levantamiento de los cuerpos.

Según el reporte preliminar de los organismos de emergencia, el siniestro dejó personas heridas y cuatro fallecidos, mientras continúan las diligencias para determinar las causas del siniestro.

La Panamericana E35 fue cerrada al tránsito vehicular en ese tramo. Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar como ruta alterna las vías del centro de la parroquia Julio Andrade, mientras se desarrollan las labores de rescate, levantamiento de indicios y retiro de los vehículos involucrados.