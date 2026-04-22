Cuenca es la ciudad con mejor calidad de vida de Sudamérica, según Numbeo 2026

Cuenca cuenta con sitios turísticos que son visitados por locales y extranjeros.

Cuenca volvió a posicionarse como la ciudad con mejor calidad de vida en Sudamérica, de acuerdo con el índice 2026 de Numbeo.

Es el segundo año consecutivo en que la capital azuaya lidera este ranking. El informe revela que Cuenca mejoró su puntuación al pasar de 146,98 en 2025 a 152,96 en 2026, manteniéndose en la categoría de calidad de vida 'alta'.

Entre los factores que sostienen su liderazgo destacan el acceso a servicios de salud, un clima favorable, el bajo tiempo en tráfico y un costo de vida competitivo.

Un restaurante de Quito está dentro del ranking de lo mejor del mundo

Además, el análisis sitúa a Cuenca como una ciudad más económicas en comparación con Quito y Guayaquil, lo que refuerza su atractivo tanto para residentes como para extranjeros.

Sin embargo, el estudio también identifica desafíos. El principal punto débil es el bajo poder adquisitivo de sus habitantes. A esto se suman aspectos como la seguridad, el costo de la vivienda en relación con los ingresos y los niveles de contaminación, que obtuvieron una calificación 'moderada'.

Cuenca lidera como la ciudad con mejor calidad de vida de Latinoamérica. Numbeo

¿Qué pasa con Quito y Guayaquil?

En contraste, Quito registró una leve caída en su índice, al pasar de 125 a 123,45 puntos, manteniéndose en un nivel 'moderado', en comparación con este año y el 2025.

Entre sus fortalezas figuran el clima, el costo de vida y el acceso a salud, pero enfrenta problemas como altos niveles de contaminación, largos tiempos de desplazamiento, menor percepción de seguridad y bajo poder adquisitivo.

Por su parte, Guayaquil se mantuvo con una puntuación cercana a los 96 puntos, también dentro de la categoría “moderada”, según los parámetros de la plataforma Numbeo.