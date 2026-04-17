Cuenca rindió homenaje a Daniel Pintado con monumento tras su medalla olímpica en París 2024

En la mañana de hoy en el parque de Miraflores el alcalde de Cuenca Cristhian Zamora junto al marchista y doble medallista olímpico Daniel Pintado.

El marchista olímpico Daniel Pintado recibió un homenaje este viernes 17 de abril del 2026 con la develación de un monumento en su honor. La Alcaldía de Cuenca cumplió con este homenaje tras la resolución del Concejo Cantonal por la medalla lograda en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El marchista tricolor se consagró campeón en París 2024 al ganar la medalla de oro en la prueba de 20 km marcha, un logro que posicionó a Ecuador en la élite mundial de la marcha atlética.

El campeón olímpico entrena actualmente bajo la dirección técnica de Andrés Chocho, utilizando instalaciones como la pista Jefferson Pérez en Cuenca. El monumento se integra al entorno urbano de Cuenca como símbolo permanente de su trayectoria. Andrés Chocho, hijo del formador Luis Chocho, continúa la labor de preparación de marchistas élite.

La obra fuecreada por el artista Ismael Abad. La llamativa figura decorativa se ubica en el espacio público de la ciudad. Pintado agradeció en sus redes: "Lo más lindo de los reconocimientos, es poderlos disfrutar con mi familia. Muchas gracias Cuenca por este reconocimiento y gracias Dios por darme la oportunidad de vivir todo esto junto con los míos", manifestó.