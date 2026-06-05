Cierre nocturno en la av. Oswaldo Guayasamín este viernes 5 de junio

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció cierres temporales en un tramo de la av. Oswaldo Guayasamín durante la noche de este viernes 5 de junio de 2026.

La medida se aplicará por trabajos de instalación de estructuras publicitarias con pantalla digital y contempla desvíos vehiculares para mantener la circulación en la zona.

La intervención se realizará en el tramo comprendido entre las avenidas González Suárez y El Sauce, uno de los corredores viales más transitados que conecta Quito con los valles.

Los trabajos están programados para desarrollarse durante la madrugada del sábado.

Cierre temporal en la av. Oswaldo Guayasamín

Según informó la AMT, el cierre afectará los dos carriles de circulación de la avenida en sentido este-oeste.

La restricción comenzará a las 23:00 de este viernes 5 de junio y se extenderá hasta las 05:00 del sábado 6 de junio.

Rutas alternas para evitar contratiempos

Las intersecciones que permanecerán cerradas durante los trabajos son la av. Oswaldo Guayasamín con Federico González Suárez y la av. Oswaldo Guayasamín con El Sauce.

Personal de tránsito estará presente para orientar a los conductores y facilitar la movilidad por la avenida Francisco de Orellana.

Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con anticipación, especialmente para quienes se movilicen entre Quito y los valles durante la noche y madrugada.

La AMT exhortó a los conductores a circular con precaución, respetar la señalización temporal instalada en el sector y utilizar las rutas alternas habilitadas para evitar congestión y demoras.