Empresa de Movilidad sanciona a buses que paralizaron servicio de transporte en Cuenca

Cuenca sanciona a operadoras que no prestaron servicio de transporte

La Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV EP) señaló que empezó a sancionar a operadoras por la falta de servicio del transporte público.

La EMOV compartió imágenes de los primeros buses sancionados por la paralización de servicio.

Además, señaló que se procedió a sancionar a las unidades que incumplieron con su obligación de prestar el servicio, y que terminó afectando a miles de ciudadanos.

Por su parte, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora indicó que como autoridad continuarán con las sanciones por cada día que no se opere de manera adecuada para garantizar la movilidad y el respeto a la ciudad.

También recordó que en la acumulación de multas se puede llegar a revocar los títulos habilitantes.

Y sostuvo que dispuso a la coordinación de movilidad un plan emergente ante esta eventualidad.