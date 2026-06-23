Curso gratis previo al examen de acceso a institutos públicos: requisitos y cómo inscribirse

Del 23 al 26 de junio estarán abiertas las inscripciones para el curso gratuito ImpúlsaT

Los aspirantes que buscan un cupo en los institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos del Ecuador ya pueden inscribirse en una nueva edición del curso gratuito ImpúlsaT.

La inscripción estará disponible del 23 al 26 de junio de 2026 y forma parte del proceso de preparación para la Evaluación de Capacidades y Competencias.

El curso está dirigido a quienes completaron el Registro Nacional y cuentan con una inscripción aprobada para participar en el proceso de admisión correspondiente al segundo período académico de 2026.

Fechas y requisitos para acceder al curso ImpúlsaT

La iniciativa abarca los 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos del país.

El acceso al programa está habilitado únicamente para los aspirantes registrados dentro del proceso oficial de admisión.

Toma nota de las fechas clave de este proceso:

Inscripciones: Del martes 23 al viernes 26 de junio de 2026.

Del martes 23 al viernes 26 de junio de 2026. Inicio de clases: Lunes 29 de junio.

Lunes 29 de junio. Dónde inscribirse: Los postulantes deben ingresar a la plataforma oficial AQUÍ

Las clases comenzarán el próximo 29 de junio y quienes culminen satisfactoriamente la capacitación recibirán un certificado de aprobación que acreditará su participación en el proceso de nivelación.

¿Qué materias se evaluarán y cómo serán las clases?

Con el objetivo de facilitar la participación de estudiantes de distintas provincias, el curso se desarrollará bajo modalidades presencial, virtual e híbrida.

De esta manera, los participantes podrán elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

El plan de estudios contempla 56 horas de formación intensiva distribuidas a lo largo de tres semanas. Los contenidos están diseñados estrictamente para fortalecer las habilidades de la evaluación final en tres áreas fundamentales:

Razonamiento numérico

Razonamiento verbal

Razonamiento abstracto

Estas áreas forman parte de la evaluación para acceder a la educación técnica y tecnológica pública.

Más de 13 000 aspirantes participaron en 2026

Según datos oficiales, durante el primer período académico de 2026 más de 13 000 aspirantes participaron en este proceso de nivelación.

La cifra representa el registro más alto alcanzado hasta ahora dentro de la educación técnica y tecnológica pública del país.

Las autoridades señalan que este programa busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica y fortalecer la preparación de los estudiantes que aspiran a obtener un cupo en los institutos públicos del Ecuador.