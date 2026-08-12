Habilitan nuevo canal para denunciar actos de corrupción en la Función Ejecutiva

El Gobierno habilitó un canal para denunciar la corrupción a escala nacional.

La Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) habilitó un nuevo sistema de alertas para que los ciudadanos puedan reportar posibles actos de corrupción en instituciones de la Función Ejecutiva.

La herramienta fue presentada el martes 11 de agosto de 2026 y busca ampliar los mecanismos disponibles para que la ciudadanía informe sobre posibles irregularidades de manera ágil y confidencial.

¿Cómo se puede presentar una alerta?

El sistema funciona mediante un código QR que puede ser escaneado desde un teléfono celular. Una vez que el usuario ingresa a la plataforma, dispone de tres opciones para realizar el reporte:

Enviar un correo electrónico.

Completar un formulario en línea de manera anónima.

Utilizar ARA (Asistente de Registro de Alertas) a través de WhatsApp.

De esta manera, los reportes pueden realizarse desde cualquier lugar del país sin necesidad de acudir presencialmente a una institución pública.

¿Qué información se puede reportar?

Los ciudadanos pueden proporcionar detalles sobre hechos que consideren irregulares e identificar a la institución pública de la Función Ejecutiva en la que presuntamente ocurrieron.

El sistema también permite incorporar información sobre las personas que estarían relacionadas con los hechos denunciados.

Además, los usuarios pueden adjuntar documentos, fotografías y otros archivos que sirvan como respaldo de la alerta presentada.

La SGIP señaló que la lucha contra la corrupción requiere de la participación de la ciudadanía y que el nuevo sistema busca facilitar la identificación de posibles irregularidades dentro de las instituciones públicas.

Con este mecanismo, la Secretaría pretende centralizar y ampliar las vías para que los ciudadanos puedan poner en conocimiento de las autoridades información relacionada con posibles actos de corrupción en la Función Ejecutiva.