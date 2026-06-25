Noboa celebra la clasificación de Ecuador: “Al equipo nunca se lo suelta, menos a Ecuador”

El presidente Daniel Noboa celebró la clasificación de la selección ecuatoriana a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras el triunfo que permitió a la Tricolor avanzar de ronda, el mandatario compartió un mensaje de respaldo al equipo y acompañó a los aficionados en el estadio.

Mensaje tras la clasificación de la Tri

A través de sus redes sociales, Noboa publicó la frase: "Al equipo nunca se lo suelta, menos a Ecuador", en referencia al respaldo a la Selección Nacional durante su participación en el Mundial.

El mensaje fue difundido poco después del encuentro que aseguró el pase de la Tricolor a la siguiente fase del torneo, donde enfrentará un nuevo desafío en busca de avanzar a octavos de final.

Noboa vivió el partido desde las gradas

El mandatario asistió al estadio acompañado de su hijo. Durante el encuentro fue captado siguiendo las acciones del partido junto a miles de hinchas ecuatorianos que alentaron a la selección.

Al finalizar el compromiso, Noboa tomó a su hijo Alvarito en brazos mientras celebraba el pitazo final.

En los exteriores y alrededores de su ubicación, varios aficionados también se acercaron para solicitarle un autógrafo sobre camisetas de la Tricolor.