'Nosotros vamos a dar la vida'; Gonzalo Plata celebra la clasificación de La Tri en el Mundial 2026

Gonzalo Plata anotó el gol de la victoria para La Tri.

"Si me hicieron caso (sobre traer mucha ropa para el Mundial) nosotros vamos a dar la vida por eso". Así festejó Gonzalo Plata la clasificación de Ecuador, este jueves 25 de junio de 2026.

Plata fue el autor del segundo gol que le dio la victoria a Ecuador sobre Alemania para clasificar a 16avos.

"Sufrimos demasiado, queríamos que la clasificación estuviera mucho antes", reconoció Plata.

El jugador adelantó que con la selección tricolor "vamos a a llegar con esa hambre" a las siguientes etapas del Mundial 2026.

Ecuador ganó 2 - 1 a la selección de Alemania y se clasificó como mejor tercero, luego de un gol de Plata a los 77 minutos y el primero de Nilson Angulo a los 8 minutos.

Pacho feliz por la clasificación

"No es un momento difícil, es diferente", dijo Willian Pacho tras la clasificación de La Tri a 16avos del Mundial 2026.

Pacho insistió en lo necesario de mantener la concentración como equipo para avanzar con fuerza en el torneo.

Para Pacho "nos quitamos esa sensación de que no podíamos marcar" y ahora queda "confiar en nuestro equipo y en lo que podemos hacer".

'Muy orgulloso' por el primer gol en un Mundial

Para Nilson Angulo la alegría de marcar por primera vez en un Mundial es muy grande.

"Me siento muy orgulloso, muy feliz, sobre todo porque mi familia vino a acompañarme", dijo Angulo.

Angulo ansía que el tanto con el que La Tri abrió el el marcador "sea el primero de muchos".

"La clave fue mantenernos unidos, pelear todas las pelotas, sabíamos que Alemania es una selección muy fuerte, pero no nos intimidamos", dijo el seleccionado tricolor.

Angulo celebró la clasificación y aseguró que cree que en Ecuador la gente mínimo ha de estar bailando salsa".