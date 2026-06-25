Ecuador en Mundial 2026: esta es la canción que sonó en el gol frente a Alemania

Ecuados anotó su primer gol en el Mundial 2026 en su tercer partido.

Ecuador marcó su primer gol en el Mundial 2026 en su partido frente a Alemania este jueves 25 de junio de 2026.

Nilson Angulo anotó el tanto del empate y encendió el ánimo de los ecuatorianos que llenaron el estadio de New Jersey.

Con fuerza sonó en los altavoces el tema 'Sí se puede', del ecuatoriano Damiano.

La letra de esta canción sonó en la voz de los miles de ecuatorianos que acudieron a ver a La Tri.

"Ecuador, Ecuador, maravilla de selección. Nos das alegría, orgullo y esperanza", dice el tema lanzado por Damiano en 2002.

La canción es un himno tricolor desde la primera clasificación de Ecuador a un mundial, en Corea - Japón 2002.

"¡Sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá!", gritaron los aficionados.