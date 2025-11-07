Noboa decretó feriado en la provincia de Santa Elena este viernes 7 de noviembre del 2025

Santa Elena es una de las provincias con las playas más hermosas del Ecuador

El presidente Daniel Noboa suspendió la jornada laboral en la provincia de Santa Elena este viernes 7 de noviembre de 2025. La decisión la oficializó a través del Decreto Ejecutivo 204.

En el documento se informó que regirá feriado en la provincia costera con motivo de la conmemoración de su aniversario 18 de provincialización.

Según el Decreto Ejecutivo, durante el día de suspensión de la jornada de trabajo se garantizará la provisión de todos los servicios públicos, como agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, terminales y, bancarios.

El objetivo de decretar feriado en la provincia, en conmemoración de esta fecha histórica, es impulsar la economía local a través del turismo que beneficia a los sectores productivos.

"Gozar del feriado provincial contribuiría al desarrollo económico de quienes la impulsan al atraer turistas locales y nacionales con las diferentes actividades tradicionales y culturales con las que se festejan, expresado a través de esta celebración el homenaje a sus habitantes", recalcó Noboa en el Decreto.

El 7 de noviembre de 2007 Santa Elena se convirtió en la provincia más joven del Ecuador. Aquel día fue reconocida oficialmente como la número 24 de Ecuador y destaca por las maravillosas playas que la componen.

La provincia de Santa Elena cuenta con una capacidad hotelera de cerca de 12 000 plazas, además de una diversa oferta gastronómica y cultural, pues es la cuna de la cultura Valdivia, la más antigua del Ecuador.