Daniel Noboa designa a Luis Alberto Jaramillo como nuevo embajador de Ecuador en China.

El presidente Daniel Noboa oficializó la designación de Luis Alberto Jaramillo Granja como el nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ecuador ante la República Popular China.

La decisión se formalizó a través del Decreto Ejecutivo No. 473, firmado este viernes 14 de agosto de 2026 en Guayaquil.

Aval del Gobierno chino

El nombramiento de Jaramillo se concretó tras recibir la aprobación oficial del gobierno asiático.

La Embajada de la República Popular China en Ecuador otorgó el beneficio diplomático mediante la Nota Verbal NV (2026) 171, enviada el pasado 13 de agosto.

Con este documento, el Ejecutivo completa el procedimiento legal estipulado en la Ley de Servicio Exterior para la acreditación de jefes de misión diplomática en el extranjero.

María Soledad Córdova termina funciones

Con la expedición del nuevo decreto, el Jefe de Estado dio por terminadas las funciones de María Soledad Córdova Montero.

Córdova se desempeñaba como embajadora en Pekín desde el 19 de enero de 2024 (designada en su momento mediante el Decreto Ejecutivo 125).

En el documento, el Ejecutivo agradeció a la diplomática por los servicios prestados al país y encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la ejecución de la transición diplomática.