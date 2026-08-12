Daniel Noboa viajará a China, Singapur y Vietnam del 16 al 28 de agosto

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, realizará un viaje de 13 días a Asia.

El presidente Daniel Noboa realizará una nueva gira internacional entre el 16 y el 28 de agosto de 2026, con visitas oficiales a China, Singapur y Vietnam.

El desplazamiento fue establecido mediante el Decreto Ejecutivo 469, en el que se detallan los países que formarán parte de la agenda presidencial durante estos 13 días.

Daniel Noboa reorganiza la estructura de la Presidencia

De acuerdo con el documento, Noboa visitará la República Popular China, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam.

La visita contempla la participación de una comitiva oficial integrada por funcionarios de diferentes entidades del Estado.

El Decreto dispone que la Secretaría General de Administración Pública será la encargada de notificar a los funcionarios que formarán parte de la delegación presidencial.

“La comitiva oficial estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades del Estado que, en el ámbito de sus competencias y en atención a los objetivos de la agenda presidencial, contribuyan al desarrollo de las actividades previstas”, se menciona en el Decreto.

Los funcionarios que participen en la gira tendrán sus viáticos y demás gastos cubiertos por las instituciones públicas a las que pertenecen.

Antes de esta gira por Asia, el último desplazamiento internacional de Daniel Noboa fue a Colombia, donde participó en la investidura del presidente Abelardo de la Espriella.