Daniella Camacho y Maritza Romero quedan fuera del concurso para Fiscal General

Daniella Camacho es la jueza más antigua de la Corte Nacional de Justicia,

La carrera por ocupar la Fiscalía General del Estado dejó este 6 de octubre de 2026 a varios aspirantes fuera del proceso. La Comisión Ciudadana de Selección aprobó los informes jurídicos sobre las impugnaciones presentadas contra los postulantes.

La jueza provincial de Pichincha Inés Maritza Romero Estévez quedó fuera del concurso luego de que la Comisión aceptara tres de las nueve impugnaciones presentadas en su contra.

La aspirante será notificada oficialmente con su descalificación y no podrá avanzar a las siguientes etapas del proceso.Daniella Camacho también queda fuera

https://t.co/yIxmafj1AN 👉 La Comisión Ciudadana de Selección rechazó la solicitud de recalificación de José De La Gasca dentro del concurso para Fiscal General del Estado. https://t.co/sTmPentqxd — Teleamazonas (@teleamazonasec) May 28, 2026

La jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, también fue descalificada. De las seis impugnaciones presentadas en su contra, los comisionados aceptaron una.

Otro de los aspirantes que quedó fuera es el exjuez de la Corte Nacional Walter Macías. En su caso, fueron aceptadas dos de las tres impugnaciones presentadas.

🔴 EN VIVO | Inicia la Sesión Administrativa Nro. 082 de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso de designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. ▶️ Sigue la transmisión https://t.co/xMCvgQkIU2 https://t.co/gwlVkzbEN0 — Participa Ecuador (@CpccsEc) October 6, 2026

Carlos Alarcón continúa en carrera

El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, sí continuará en el concurso. En su caso, se presentó una impugnación, pero el ciudadano que la interpuso no acudió a la audiencia pública. Por esta razón, el reclamo fue archivado y Alarcón mantiene su candidatura.

Los aspirantes que continúan en el concurso público deberán enfrentar una prueba escrita y posteriormente las pruebas orales.

La Comisión Ciudadana de Selección prevé concluir el proceso de designación del nuevo Fiscal General del Estado el 24 de diciembre de 2026. Sin embargo, el plazo máximo establecido para completar la designación es el 28 de diciembre de 2026.