Senae decomisa 100 000 cigarrillos y 3 000 puros ilegales valorados en USD 26 500

Un cargamento de 100 000 cigarrillos y 3 000 puros que ingresó de forma irregular al país fue decomisado durante un operativo conjunto de control.

La mercancía, valorada en aproximadamente USD 26 500, no contaba con la documentación que acreditara su ingreso legal al territorio nacional.

Las autoridades informaron que el decomiso se realizó como parte de un operativo sustentado en labores de inteligencia.

Los productos eran transportados sin los documentos requeridos, por lo que fueron retenidos y puestos a órdenes de la autoridad competente para el procedimiento correspondiente.

Decomiso de cigarrillos y puros ilegales en Ecuador

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) detalló que en el operativo fueron aprehendidos 100 000 cigarrillos y 3 000 puros, mercancía cuyo valor comercial asciende a cerca de USD 26 500.

La institución indicó que el cargamento no pudo justificar su ingreso legal al país, motivo por el cual fue retenido conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de casos.

Contrabando y control aduanero

El Senae recordó que el contrabando afecta la recaudación tributaria, perjudica a los negocios que operan dentro de la ley y fortalece las economías ilegales vinculadas a organizaciones criminales.

La mercancía decomisada permanecerá bajo custodia de las autoridades competentes mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

Finalmente, la entidad señaló que continuará ejecutando operativos de control e inteligencia para impedir el ingreso y comercialización de productos que no cumplen con la normativa vigente y reforzar la vigilancia en el territorio nacional.