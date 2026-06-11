Intentan ingresar 21 teléfonos iPhone en una maleta en el aeropuerto de Guayaquil

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) decomisó 21 teléfonos celulares iPhone que un pasajero intentaba ingresar de forma ilegal a Ecuador.

El operativo se ejecutó en la sala de arribo internacional del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil.

De acuerdo con la información de las autoridades, el pasajero arribó a la terminal aérea en un vuelo procedente de Panamá.

La mercancía se decomisó por presunto contrabando

Los dispositivos tecnológicos de alta gama venían escondidos en el interior de una bolsa dentro de su equipaje.

Los servidores aduaneros identificaron los equipos mediante los filtros de inspección con rayos X de la terminal.

Al no contar con los documentos de soporte que justificaran su importación legal, las autoridades procedieron con la aprehensión inmediata de la mercancía por presunto contrabando.