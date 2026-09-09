Asalto a gasolinera en el sur de Quito: Delincuentes se llevan caja fuerte con casi USD 30 000

Delincuentes se llevaron una caja fuerte con cerca de USD 30 000 de una gasolinera en el sur de Quito.

Un violento asalto y robo a una estación de servicio se registró en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito.

De acuerdo al reprote policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, delincuentes sustrajeron una caja fuerte con cerca de USD 30 000 en efectivo y provocaron daños materiales durante el atraco.

El incidente ocurrió en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Arturo Tipanguano.

La administradora del establecimiento acudió al sitio para evaluar los daños e inventariar las pérdidas registradas en el lugar.

Las unidades especializadas de la Policía realizan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del robo. Pexels

Según el saldo preliminar entregado a la Policía Nacional, el monto en efectivo sustraído oscila entre usd 25 000 y USD 30 000.

Los asaltantes se apoderaron de la estructura de seguridad donde se custodiaban los caudales del negocio.

Durante el operativo y la atención de la emergencia, un patrullero policial tipo camioneta sufrió daños en su estructura.

La institución realizó los trámites administrativos y de logística para gestionar la cobertura del seguro correspondiente sobre la unidad afectada.

Si bien el hecho se registró este lunes 7 de septiembre de 2026, las unidades especializadas de la Policía realizan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del atraco en el sur de la capital.