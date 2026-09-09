David Caicedo conquista la etapa 3 de la Vuelta al Ecuador y Byron Guamá sostiene el liderato

La tercera etapa de la Vuelta Ciclística al Ecuador 2026 cumplió con las expectativas y ofreció un espectáculo de alta exigencia sobre el asfalto. Con un recorrido planificado entre la Estación del Tren en Urbina, en Chimborazo, y las inmediaciones del Parque Nacional Cotopaxi, los corredores afrontaron un trazado caracterizado por la exigencia de la altitud y las inclemencias del clima andino.

El ciclista tricolor David Caicedo, integrante de las filas del Cine Cable Internet Team, firmó una jornada memorable al cruzar la línea de meta en solitario tras culminar el exigente ascenso a la falda del volcán. Caicedo logró administrar sus fuerzas en los tramos más complejos de la ruta, lanzando un ataque certero en los kilómetros finales que le permitió marcar la diferencia sobre el grupo de favoritos.

El trayecto de 135,36 kilómetros obligó a las escuadras a trazar estrategias cuidadosas desde el primer puerto de montaña en Emilio María Terán. A medida que el lote avanzaba por los pasos intermedios de Píllaro, Salcedo y Latacunga, los intentos de fuga intentaron romper la hegemonía del pelotón principal, aunque el ritmo impuesto por los equipos de los líderes mantuvo a raya cualquier diferencia considerable.

A pesar de los embates de la jornada y del implacable terreno de montaña, Byron Guamá (Best PC) exhibió solidez defensiva y logró entrar en el pelotón perseguidor, un resultado suficiente para retener la camiseta amarilla que lo acredita como líder de la clasificación general. El experimentado corredor tricolor demostró templanza para neutralizar los ataques directos a su posición en la tabla individual.

La combinación de lluvia, tramos de frío y ráfagas de viento a más de 3 000 metros sobre el nivel del mar puso a prueba la resistencia física y mecánica de todos los participantes. Esta penosa combinación de factores meteorológicos convirtió la llegada a El Boliche en un verdadero filtro de supervivencia para las aspiraciones de los candidatos al podio final.

Tras esta contundente exhibición de David Caicedo y el liderato ratificado por Byron Guamá, la caravana multicolor del giro nacional se alista para afrontar las siguientes jornadas de la competencia. Las escuadras deberán recomponer líneas rápidamente para encarar los nuevos compromisos montañosos que seguirán definiendo la suerte de esta edición de la Vuelta al Ecuador.