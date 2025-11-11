Defensoría del Pueblo llama a mesa técnica por la calidad del agua potable de Guayaquil

La calidad del agua potable de Guayaquil será analizado en una mesa técnica.

El problema entre el Gobierno y la Alcaldía de Guayaquil por la calidad del agua potable tendrá un nuevo momento. La Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Provincial del Guayas, inició una investigación por la presunta contaminación del río Daule.

Después de los informes presentados por el Ministerio del Ambiente se inició esta indagación Este martes 11 de noviembre del 2025 se notificó sobre este trámite a la alcaldía de Guayaquil, Interagua, Emapag y a representantes de la Prefectura del Guayas y del Ministerio de Ambiente.

La Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) fueron otras de las entidades que también fueron notificadas.

La Defensoría solicita a las entidades que remitan sus informes técnicos sobre la problemática en un término de cinco días. Se deberán añadir informes de incumplimiento a licencias o permisos ambientales.

Además deberán presentar resoluciones de procesos sancionatorios en los casos que corresponda e informes de monitoreo de calidad de agua tanto la que se distribuye hacia el consumo humano, como de la que se descarga al río Daule por parte de Interagua.

En el marco de esta investigación defensorial se convoca a las autoridades de las entidades notificadas a una mesa de trabajo para el próximo 21 de noviembre a las 09:30.