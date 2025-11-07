Interagua suspende el corte de agua previsto para el domingo 9 de noviembre en Guayaquil

Guayaquil no enfrentará finalmente el corte de agua potable que se había anunciado para este domingo 9 de noviembre. La empresa Interagua informó este viernes 7 de noviembre del 2025 que la suspensión del servicio ya no se realizará.

La decisión se tomó luego de que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) desistiera de los trabajos de mantenimiento que tenía planificados en la subestación eléctrica de Pascuales.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Interagua señaló que, debido a esta decisión, “el servicio de agua potable se entregará de forma continua durante todo el domingo”.

Inicialmente, la concesionaria había advertido que el suministro se interrumpiría desde la medianoche hasta las 14:00 del domingo, como consecuencia de las labores de mantenimiento eléctrico programadas por Celec.

Dichos trabajos habrían afectado el funcionamiento de la planta La Toma, una de las principales fuentes de abastecimiento de la ciudad.

Sin embargo, horas más tarde, Celec EP Transelectric emitió su propia aclaración en la misma red social, asegurando que “no tiene previsto por el momento realizar trabajos en la subestación Pascuales”.

Interagua, por su parte, adjuntó en su publicación un oficio con fecha del 31 de octubre de 2025, en el que —según la empresa— Celec notificaba la realización de estas labores.

Con esta rectificación, los habitantes del norte, centro y sur de Guayaquil no sufrirán la suspensión del servicio, que había generado preocupación ante la magnitud del corte previsto.