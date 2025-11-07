Ministerio de Ambiente vuelve a alertar contaminación y mala calidad del agua en Guayaquil

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) alertó sobre la grave contaminación del río Daule, principal fuente de agua potable para Guayaquil, donde se han detectado altos niveles de metales, coliformes fecales y compuestos químicos que superan en varias veces los límites permitidos.

Ambiente volvió a alertar en su informe sobre la calidad del agua que se consume en Guayaquil. En su reporte de este viernes 7 de noviembre del 2025 advierte los niveles de contaminación y anunció demandas contra varias instituciones.

De acuerdo con el último análisis realizado por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) en octubre de 2025, según detalla Ambiente, se confirmó la presencia de coliformes fecales, como E. coli, en niveles que superan hasta 80 veces el límite permitido de 2.000 NMP (Número Más Probable) por cada 100 ml.

Según la cartera de Estado se presentó una nueva denuncia penal por la contaminación detectada en octubre de 2025 e impuso multas por USD 46 920 a Emapag e Interagua, sanciones que fueron ratificadas en apelación tras las inspecciones a las plantas Sauces–Alborada y Guayacanes–Samanes.

Según el Ministerio, la prevalencia de los índices de Desnutrición Crónica Infantil en Guayaquil es de 12.7% según resultados de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI oct. 2024), una situación agravada por la exposición a agua contaminada.

Luis Monteverde, médico experto en Temas Sanitarios, alerta que “Las consecuencias para la salud son graves: diarreas, infecciones gastrointestinales, colitis, afecciones gástricas y, en casos más complejos, enfermedades de mayor severidad. Hervir el agua solo elimina coliformes fecales, pero no remueve metales, plaguicidas, compuestos químicos ni sustancias volátiles".