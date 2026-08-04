Cobros excesivos en pasajes de bus: estos son los pasos para presentar una denuncia

La ANT incrementó el costo de las tarifas de transporte inter e intraprovincial.

Tras el incremento de un 25% en el costo de los pasajes de buses intra e interprovinciales, usuarios en redes sociales denuncias de cobros excesivos por parte de las operadoras de transporte.

El ajuste tarifario comenzó a aplicarse entre finales de julio e inicios de agosto de 2026, dependiendo de cada cooperativa de transporte. Sin embargo, tras la actualización de los valores, algunos usuarios denunciaron presuntos cobros por encima de las tarifas oficiales.

Cómo verificar si el pasaje tiene un cobro excesivo

Antes de presentar un reclamo, la ANT recomienda revisar el valor oficial de la ruta en la tabla de tarifas vigente, disponible en los canales oficiales de la institución.

Si el precio pagado supera el monto autorizado, el usuario puede iniciar el proceso de denuncia a través de los canales habilitados por la ANT, ya sea por correo electrónico o de manera presencial.

Si opta por el envío electrónico, deberá remitir la información al correo dircontroltecnico@ant.gob.ec con los siguientes datos:

Número de teléfono del denunciante.

Evidencia del cobro, como una fotografía, escaneo o archivo PDF del boleto.

Información de la unidad de transporte, incluyendo la placa y el número de disco.

Una breve descripción de lo ocurrido.

También es posible presentar la denuncia directamente en la Dirección Provincial de la ANT más cercana.

¿Qué sanciones enfrentan las cooperativas?

De comprobarse que una operadora cobró valores superiores a los autorizados, la ANT puede iniciar un proceso administrativo.

Las sanciones previstas en la normativa incluyen desde la intervención de la cooperativa y la suspensión de sus permisos de operación hasta la reversión definitiva de rutas y frecuencias, dependiendo de la gravedad de la infracción.

La entidad exhortó a los usuarios a conservar su boleto de viaje, ya que constituye la principal evidencia para sustentar una denuncia por cobros indebidos.