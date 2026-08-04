Bus se volcó hacia un barranco en Palanda, provincia de Zamora Chinchipe

Un bus de pasajeros se volcó hacia un barranco en el cantón Palanda, de la provincia de Zamora Chinchipe.

Un bus de pasajeros que circulaba en la vía Valladolid - Loja se volcó hacia un barranco la tarde de este martes 4 de agosto de 2026.

El siniestro ocurrió cuando un bus perdió pista y se precipitó por una pendiente en el cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe.

Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas tendidas entre la vegetación, mientras que el bus permanece en el fondo de la quebrada.

Según datos del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, el bus pertenece a la cooperativa Sur Oriente y llevaba varios pasajeros a bordo.

Aunque no se ha detallado el número de personas heridas, equipos de rescate acudieron al sitio para atender la emergencia.