Moisés Caicedo: 'quiero convertirme en una leyenda del Chelsea'

Moisés Caicedo se refirió a su renovación de contrato con el Chelsea FC, la cual extendió su vínculo con el club inglés hasta el año 2033. El mediocampista ecuatoriano explicó que no tuvo ningún tipo de duda al momento de firmar el nuevo acuerdo, destacando el profundo afecto que siente por la institución y el compromiso diario que mantiene con la camiseta.

Durante su intervención, el volante tricolor expresó abiertamente sus aspiraciones a largo plazo en Stamford Bridge, señalando que su objetivo principal es convertirse en una figura histórica del equipo. Afirmó que entrega su máximo rendimiento en cada partido y que su deseo de trascender en el club fue el factor determinante para asegurar su permanencia por varios años más.

Cuando me ofrecieron la renovación no lo pensé dos veces, dije que sí inmediatamente. Amo este club y siempre seré azul. Cada vez que uso esta camiseta doy todo porque significa mucho para mí". Moisés Caicedo/volante del Chelsea

En cuanto al vestuario y los rumores sobre posibles salidas, Caicedo abordó la situación de su compañero Enzo Fernández. El ecuatoriano elogió las cualidades futbolísticas y humanas del mediocampista argentino, manifestando de manera directa su deseo de que continúe en el plantel para afrontar los próximos retos deportivos de la temporada.

Caicedo enfatizó la importancia de Enzo Fernández dentro del esquema táctico del Chelsea, calificándolo como un pilar fundamental para el grupo. Además, resaltó la fortaleza mental del argentino para gestionar la presión mediática y respaldó plenamente cualquier decisión profesional que su compañero llegue a tomar sobre su futuro.

Otro de los puntos destacados por el jugador fue el reencuentro con el delantero británico Danny Welbeck, con quien compartió vestuario previamente durante su etapa en el Brighton. Caicedo recordó con gratitud el apoyo que Welbeck le brindó a su llegada al fútbol inglés y valoró positivamente la experiencia y mentalidad que aportará a la plantilla.

Finalmente, el mediocampista tricolor dedicó unas palabras al retorno del ucraniano Mykhaylo Mudryk al grupo de trabajo. Expresó su alegría por volver a contar con él en los entrenamientos, reconociendo la dificultad que implica estar alejado de las canchas y destacando la resiliencia del extremo para reincorporarse al equipo.