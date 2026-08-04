Nuevos testimonios revelan qué ocurrió con Liam Payne antes de su muerte

Conmoción mundial por la repentina muerte de Liam Payne en un hotel de Argentina. Foto: Instagram de Liam Payne

Conmoción mundial por la repentina muerte de Liam Payne en un hotel de Argentina. Foto: Instagram de Liam Payne

Dos mujeres que estuvieron con Liam Payne horas antes de su fallecimiento relataron a la justicia argentina los momentos de tensión que vivieron en la habitación del hotel CasaSur Palermo. Sus declaraciones forman parte de la investigación que continúa abierta.

Documentos judiciales revelados por medios internacionales sacaron a la luz los testimonios de dos mujeres que declararon ante las autoridades argentinas tras la muerte del exintegrante de One Direction. Ambas aseguraron haber estado con el cantante el 16 de octubre de 2024, pocas horas antes de que cayera desde el balcón del hotel en Buenos Aires.

Los últimos momentos dentro de la habitación

Según las declaraciones, Liam Payne presentó un comportamiento errático durante el encuentro. Las mujeres señalaron que el artista se mostró alterado cuando tuvo dificultades para pagar el monto acordado por sus servicios y que, en medio de la discusión, rompió objetos de valor dentro de la habitación del hotel. También afirmaron que el cantante les pidió que no se marcharan y expresó que el dinero no lo hacía feliz.

Los testimonios también indican que las mujeres abandonaron el hotel antes de la caída del cantante y que conocieron la noticia de su muerte horas después, a través de redes sociales. Posteriormente fueron convocadas por la justicia para rendir su versión de los hechos como parte de la investigación.

Hotel donde se hospedó Liam Payne antes de morir. AFP

La investigación continúa en Argentina

La muerte de Liam Payne ocurrió el 16 de octubre de 2024, cuando cayó desde el tercer piso del hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires. La investigación judicial continúa y busca esclarecer las circunstancias de sus últimas horas de vida, así como determinar las responsabilidades de las personas que habrían estado con él ese día.

Las autoridades argentinas mantienen abiertas varias líneas de investigación relacionadas con un presunto suministro de drogas y otros hechos ocurridos antes del fallecimiento del cantante. Mientras tanto, los nuevos testimonios pasaron a formar parte del expediente y aportan más detalles sobre las horas previas a la muerte del artista británico.