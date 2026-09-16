Policía que fue baleado en la cabeza, en Monte Sinaí, falleció este miércoles 16 de septiembre

La Policía Nacional confirmó que el sargento primero Patricio Germán Ortiz Lucio falleció la madrugada de este miércoles 16 de septiembre de 2026, en Guayaquil. El uniformado fue herido de bala en su cabeza, el pasado viernes 11 de septiembre tras acudir a un llamado ciudadano.

"Expresamos nuestro profundo sentimiento de pesar ante el sensible fallecimiento de nuestro compañero Sargento Primero de Policía Ortiz Lucio Patricio Germán", escribió la Policía en su cuenta de X.

Y extendieron sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del uniformado. "Su vocación de servicio, entrega y compromiso con la misión institucional de servir y proteger permanecerán en la memoria de la familia policial y de quienes tuvieron el honor de compartir junto a él su trayectoria profesional y humana", añadió la entidad.

¿Cómo fue el ataque?

El sargento de policía acudió a un llamado ciudadano en la cooperativa Sergio Toral, en Monte Sinaí, el 11 de septiembre. Tras atender la emergencia recibió un impacto de bala en la cabeza y quedó en estado crítico.

La policía ejecutó un operativo en el sector y detuvo a 11 personas, quienes serían integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Fatales. Todos recibieron prisión preventiva y permanecen bajo investigación.

Y aunque las autoridades han identificado a los responsables de este ataque sangriento, todavía no han logrado su captura.

Por tal motivo, desde la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas activaron el Plan de Recompensas 131, para la localización de dos sospechosos de este crimen. Y publicaron una foto de dos hombres a bordo de una motocicleta.