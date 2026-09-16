Un adulto mayor murió y otras dos personas resultaron heridas tras explosiones en Pasaje

Así quedó el cochebomba utilizado para perpetrar un ataque en Pasaje, El Oro.

Un adulto mayor falleció y otras dos personas resultaron heridas en el sector Los Laureles, en el cantón Pasaje, provincia de El Oro, tras un ataque con explosivos registrado la madrugada de este 16 de septiembre de 2026

La Policía Nacional confirmó, según el medio Primicias, que un taxi habría sido utilizado como coche bomba para perpetrar este nuevo hecho violento.

Según información proporcionada por Renato González, comandante de la Zona 7, el vehículo fue abandonado frente a una vivienda. Presuntamente, en su interior había varios explosivos, cuya detonación provocó daños en parte del inmueble.

El ataque generó alarma entre los habitantes del sector. La primera detonación ocurrió aproximadamente a las 03:57, mientras que las siguientes se registraron a las 03:59 y 04:01.

Como consecuencia de los ataques, un adulto mayor perdió la vida. La Policía desplegó unidades en la zona para atender la emergencia e iniciar las investigaciones.

Este ataque ocurre apenas un día después de que el Gobierno decretara un estado de excepción por 60 días en ocho provincias, entre ellas El Oro, ante la ola de violencia

Además, en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí comenzará este 17 de septiembre un toque de queda, que estará vigente hasta el 30 de septiembre, entre las 00:00 y las 05:00.