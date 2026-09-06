Estas son las 10 películas que fracasaron en taquilla en 2026

Hay películas de diferentes géneros que no lograron cautivar al público y fueron un fracaso en taquila en este 2026.

El 2026 no ha sido un año sencillo para algunas producciones cinematográficas. Aunque gubo cintas que llegaron a los cines respaldadas por grandes franquicias, millonarios presupuestos y reconocidos nombres de Hollywood, sus resultados en taquilla estuvieron muy por debajo de las expectativas.

Entre enero y agosto, varias películas acumularon pérdidas importantes al comparar sus presupuestos de producción con la recaudación mundial.

Este es el listado de 10 de los mayores tropiezos del año:

1. El Mandalorian y Grogu

La película basada en el universo de Star Wars contó con un presupuesto reportado de USD 165 millones. Sin embargo, su recaudación mundial llegó a USD 340,6 millones.

Aunque consiguió superar su presupuesto, los costos de distribución, marketing y exhibición hacen que la cifra final no necesariamente represente una gran ganancia para el estudio.

2. Moana live action

La adaptación cinematográfica de la popular historia de Disney llegó a los cines con uno de los presupuestos más elevados de la lista: USD 250 millones.

Su recaudación mundial fue de apenas USD 178,4 millones, quedando por debajo de lo invertido en su producción.

3. Supergirl

La nueva aventura de la superheroína tampoco consiguió despegar en las salas de cine. Con un presupuesto de más de USD 170 millones, la película alcanzó una recaudación internacional de USD 120,8 millones.

4. Amos del Universo

Otra producción de gran presupuesto que no logró convencer al público fue Amos del Universo. La película contó con aproximadamente USD 170 millones para su producción y ha recaudado USD 113,3 millones a nivel mundial.

5. ¡La novia!

La película apostó por una propuesta de terror y ciencia ficción, pero su desempeño en taquilla estuvo lejos de las expectativas.

Con un presupuesto superior a USD 80 millones, apenas consiguió USD 24 millones en recaudación mundial.

6. La muerte de Robin Hood

Esta producción tuvo un presupuesto considerablemente menor frente a otros títulos de la lista, con alrededor de USD 20 millones. Sin embargo, solo consiguió recaudar USD 6,8 millones en las salas de cine a nivel mundial.

7. Granja de animales

Esta película tampoco encontró una respuesta masiva del público. Con USD 35 millones destinados a su producción, la cinta obtuvo apenas USD 6,2 millones en taquilla mundial.

8. Melania

El filme inspirado en la figura de Melania Trump contó con un presupuesto de USD 40 millones, pero sus ingresos quedaron muy por debajo de esa cifra. La película recaudó USD 16,7 millones a nivel mundial

9. 28 años después: El templo de los huesos

La continuación de la saga de terror llegó con un presupuesto estimado de USD 63 millones. Pero, la producción ha conseguido USD 58,5 millones en taquilla mundial.

10. Día de la Revelación

Con USD 110 millones de presupuesto, esta producción logró una recaudación mundial de USD 228 millones.

Producciones que costaron más de USD 100 millones se han encontrado con dificultades para recuperar su inversión, mientras que algunas cintas con presupuestos menores tampoco consiguieron atraer al público.