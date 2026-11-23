La circulación está parcialmente habilitada mientras se retira el material.

Un deslizamiento de tierra en el kilómetro 74 de la vía Mitad del Mundo-Río Blanco mantiene parcialmente habilitado el tránsito vehicular la mañana de este lunes, 23 de noviembre del 2026.

El derrumbe ocurrió por las fuertes lluvias, a la altura del recinto Primero de Mayo, en el cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha.

Trabajos de limpieza en el kilómetro 74

Personal y maquinaria trabajan en la limpieza y el retiro del material que cayó sobre la carretera.

El domingo 22 de noviembre también se registró un deslave en el mismo sector, que provocó el colapso de la circulación.

La Prefectura de Pichincha intervino entonces durante cuatro horas para despejar el tramo.

Congestión en la vía Los Bancos-Mindo

A las afectaciones por los deslaves se suma el intenso tráfico por el retorno de los viajeros.

La vía Los Bancos-Mindo registra largas filas de vehículos y la congestión también afecta la conexión Calacalí-San Miguel de los Bancos.

Un recorrido que normalmente toma unos 20 minutos puede demorar hasta dos horas, según el reporte de la situación vial.