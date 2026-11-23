En Puerto López, Manabí, el fuerte oleaje ya provocó daños en el malecón y viviendas.

El aguaje previsto entre el 23 y el 25 de noviembre de 2026 mantiene en alerta a las zonas costeras de Ecuador.

El organismo encargado del pronóstico advierte que la coincidencia de las pleamares con lluvias intensas y oleaje puede elevar el nivel del mar y provocar inundaciones en sectores costeros y estuarios.

Las olas alcanzarán distintas alturas en las provincias del país. Guayas tendrá el máximo previsto, con olas de hasta 4,50 metros durante la tarde.

En Esmeraldas se esperan olas de hasta 3,25 metros, mientras que en Manabí llegarán a 2,80 metros.

Estas son las provincias con las olas más altas

Guayas: hasta 4,50 metros.

hasta 4,50 metros. Esmeraldas: hasta 3,25 metros.

hasta 3,25 metros. El Oro: hasta 3,10 metros, en Puerto Bolívar.

hasta 3,10 metros, en Puerto Bolívar. Manabí: hasta 2,80 metros.

hasta 2,80 metros. Santa Elena: hasta 2,38 metros, en el cantón La Libertad.

Galápagos: hasta 2,08 metros, en los cantones Santa Cruz y San Cristóbal.

Aguaje provoca daños en Puerto López, Manabí

Los efectos del fuerte oleaje ya se evidenciaron en Puerto López, en la provincia de Manabí.

Durante la madrugada de este lunes 23 de noviembre, el avance del mar destruyó parte de la infraestructura ubicada en las orillas y provocó daños en el malecón del cantón.

En videos difundidos sobre la emergencia se observa cómo la fuerza de las olas afectó la acera y dejó un hueco en el paso peatonal.

Tres personas que caminaban por el sector cayeron en ese espacio y sufrieron heridas leves.

El agua también ingresó a varias viviendas cercanas a la costa y afectó enseres de sus habitantes.

Según la información difundida, la fuerza del aguaje, sumada a las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, provocó estas emergencias en la localidad.

Las condiciones del mar previstas para los próximos días pueden incrementar el riesgo de inundaciones en zonas bajas y estuarios, especialmente cuando coincidan las pleamares con las precipitaciones.