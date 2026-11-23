Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas y respetar las indicaciones en la zona.

La vía Alóag-Santo Domingo permanece cerrada al tránsito vehicular este lunes, 23 de noviembre del 2026, debido a dos deslizamientos de tierra registrados en los kilómetros 83 y 92.

El ECU 911 indicó que el segundo derrumbe se reportó en el km 92, mientras que el primero ya había afectado la circulación en el km 83, desde la madrugada del lunes.

Vía a Quito cerrada

Como medida preventiva, unidades de la Policía Nacional y de la ACT realizan el cierre de la circulación en la vía que conduce hacia Quito.

Los deslizamientos mantienen inhabilitado este importante corredor que conecta a la Sierra con la Costa.

El ECU 911 mantiene el monitoreo de la situación mediante sus cámaras de videovigilancia.

Mientras se atiende la emergencia, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y respetar las indicaciones de las autoridades.