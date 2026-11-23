Dos deslaves cierran por completo la vía Alóag-Santo Domingo este lunes 23
Los deslizamientos registrados en los kilómetros 83 y 92 obligaron a suspender la circulación en esta carretera.
Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas y respetar las indicaciones en la zona.
Captura de video
Compartir
Actualizado:
23 nov 2026 - 08:16
La vía Alóag-Santo Domingo permanece cerrada al tránsito vehicular este lunes, 23 de noviembre del 2026, debido a dos deslizamientos de tierra registrados en los kilómetros 83 y 92.
El ECU 911 indicó que el segundo derrumbe se reportó en el km 92, mientras que el primero ya había afectado la circulación en el km 83, desde la madrugada del lunes.
Vía a Quito cerrada
Como medida preventiva, unidades de la Policía Nacional y de la ACT realizan el cierre de la circulación en la vía que conduce hacia Quito.
Los deslizamientos mantienen inhabilitado este importante corredor que conecta a la Sierra con la Costa.
El ECU 911 mantiene el monitoreo de la situación mediante sus cámaras de videovigilancia.
Mientras se atiende la emergencia, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas y respetar las indicaciones de las autoridades.
Compartir