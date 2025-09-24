¿Quién es Diego Londoño, un hombre desaparecido que fue reconocido por un TikTok?

Un video en TikTok provocó una intensa búsqueda de una persona que desapareció en Colombia. La empresaria ecuatoriana Amy Solano compartió en su perfil un clip de ella mirando al espejo y en el reflejo se veía a un hombre.

Las imágenes se difundieron de forma masiva en redes sociales y llegaron a la familia de Diego Londoño, como fue identificado el hombre. Él tiene 42 años y hace más de dos años se desconocía su ubicación.

Su hermana Lucía Londoño fue la primera en reconocerlo y, de inmediato, dejó este mensaje en la publicación: “Él es mi hermano, lo buscamos hace dos años”. Otros familiares confirmaron la identidad y agradecieron a Amy por devolverles la esperanza.

"Gracias por devolvernos la alegría de volverlo a ver y sabre de él, eres un ángel enviada por Dios", escribió su hermana Marta Londoño.

Sus familiares contaron al medio colombiano Caracol que Diego es filosofo, músico y habla tres idiomas. Vivía con su hermana Marta en Medellín, pero un día salió de su casa y no volvió.

Diego fue diagnosticado hace cuatro años con demencia senil, una condición hereditaria en su entorno. Su famiia intentó que recibiera un tratamiento adecuado en una clínica de reposo, pero esto habría provocado un rechazo y la huida del hombre.

Después de abandonar su casa se comunicó por dos ocasiones con su madre y cambió de número de WhatsApp. A partir de ese momento desconocían su ubicación.

Luego de la difusión del video de Amy se perdió el rastro. Sin embargo, los usuarios han compartido nuevos clips mostrando como toca la flauta o en una iglesia.

Amy publicó un nuevo video revelando lo ocurrido y mostró su interés por localizarlo para reunirlo con su familia. "Estoy bastante cerca de encontrarlo. Yo siento que sí. Estamos en Máncora, Perú. Yo sé que lo vamos a encontrar", señaló al medio colombiano la empresaria ecuatoriana.

Mientras tanto, su familia teme que su condición médica empeore y pierda por completo su memoria, lo cual dificultaría que se reúnan. Sus hermanas están en contacto con Amy y han enviado documentación a las autoridades para localizarlo.