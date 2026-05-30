Las apps que pueden ayudarte durante lluvias, emergencias y cierres viales en Ecuador

Las fuertes lluvias causan inundaciones en zonas susceptibles en Ecuador.

Las lluvias intensas y el riesgo de emergencias climáticas han llevado a miles de personas a buscar herramientas digitales para monitorear carreteras, tormentas y alertas en tiempo real.

En Ecuador existen aplicaciones y plataformas que permiten revisar el clima, reportar incidentes y conocer cierres viales desde el celular.

Durante los últimos años, el uso de aplicaciones móviles para seguir eventos climáticos y condiciones de tránsito se ha vuelto cada vez más común, especialmente en temporadas de lluvias fuertes o deslizamientos.

Apps para monitorear lluvias y alertas climáticas

Una de las herramientas más utilizadas es la aplicación del ECU 911, que permite reportar emergencias y recibir información sobre incidentes en distintas provincias del país.

También existen plataformas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) donde se pueden consultar pronósticos y alertas climáticas.

Otra alternativa es Google Weather, disponible en celulares Android y iPhone, que muestra pronósticos por hora y alertas de lluvia.

Aplicaciones como Windy y AccuWeather también permiten seguir tormentas, velocidad del viento y acumulación de precipitaciones en tiempo real.

En zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos, muchas personas usan redes sociales y grupos comunitarios de WhatsApp para compartir imágenes y reportes sobre crecida de ríos, derrumbes o afectaciones en carreteras.

Cómo revisar cierres viales y tráfico antes de viajar

Google Maps y Waze se han convertido en herramientas clave para conductores que necesitan conocer el estado de las vías antes de salir de viaje.

Ambas aplicaciones muestran congestión vehicular, accidentes y rutas alternas.

Waze permite además recibir alertas enviadas por otros usuarios sobre derrumbes, inundaciones o cierres parciales en carreteras.

Esto ayuda a los conductores a evitar rutas afectadas por lluvias o emergencias.

Las autoridades también recomiendan revisar canales oficiales de prefecturas, municipios y organismos de tránsito antes de movilizarse durante fines de semana o feriados, cuando suele aumentar el tráfico hacia zonas turísticas.

Con la llegada del fenómeno de El Niño 2026-2027, el monitoreo digital del clima y de las vías se perfila como una herramienta clave para prevenir riesgos y reducir complicaciones durante emergencias.