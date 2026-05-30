Caso 'Goleada': dictan medidas cautelares para madre y esposa de Aquiles Alvarez

La audiencia de vinculación del caso Goleada se desarrolló, este viernes 29 de mayo de 2026, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Tras más de 14 horas de diligencia, Fiorella Ycaza y Gioconda María Henriques, esposa y madre respectivamente de Aquiles Alvarez, tres personas más y nueve empresas quedaron formalmente vinculadas al caso Goleada.

En la audiencia de vinculación, a la causa por lavado de activos, el fiscal Dennis Villaviencio solicitó medidas sustitutivas a la prisión preventiva para la madre y la esposa de Alvarez.

Sin embargo, pidió prisión preventiva para sus primos Fernando y Andrés Viteri Henriques, y para la contadora Erika Vélez O.

También solicitó la incautación y prohibición de enajenar bienes inmuebles y vehículos a los nuevos procesados, así como la suspensión temporal de las actividades de las empresas vinculadas:

Grupo Alva3 S.A.



Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.



Comercializadora de Combustibles Corpalubri S.A.

Indudiesel S.A.

Compañía del Petróleo y sus Derivados, Copedesa S.A.

Inmobiliaria Fiorema S.A.

Inmobiliaria Alvarez Hache S.A.

Operadora Portuaria Petrolera Operoil S.A.

Chn S.A. (Representada por Gabriel Oswaldo Chávez Núñez del Arco).

Finalmente, el juez Jairo García resolvió las siguientes medidas:

Gioconda María Henriques: Presentación periódica ante el Consulado de Ecuador en Miami, Estados Unidos, país donde reside.

Presentación periódica ante el Consulado de Ecuador en Miami, Estados Unidos, país donde reside. Fiorella Ycaza: Prohibición de salida del país.

Prohibición de salida del país. Fernando Viteri Henriques: Prisión preventiva.

Andrés Viteri Henriques: Prisión preventiva.

Erika Vélez O.: Prisión preventiva.

Mientras que para las nueve empresas vinculadas, el magistrado acogió el pedido de Fiscalía y dispuso la suspensión temporal de sus actividades.