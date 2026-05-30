Autos chinos ganan terreno en Ecuador: ventas se disparan tras reducción de aranceles

Los carros chinos cada vez toman más presencia en el mercado ecuatoriano.

Los vehículos chinos pisan cada vez más fuerte en Ecuador. Lo que hace pocos años era una presencia marginal, hoy se ha convertido en uno de los principales motores del mercado automotor nacional.

Impulsadas por la reducción progresiva de aranceles, una oferta cada vez más amplia de SUV y vehículos eléctricos, y precios más competitivos, las marcas asiáticas lideran el crecimiento de las ventas en un sector que arrancó 2026 con cifras históricas.

Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), en enero de 2026 se vendieron 11 342 vehículos nuevos, un crecimiento del 37% frente al mismo mes de 2025.

Además, la cifra supera en 8,5% el volumen registrado en enero de 2023, convirtiéndose en el mejor inicio de año de la historia del mercado automotor ecuatoriano.

¿Por qué crecen las ventas de autos chinos en Ecuador?

Los autos chinos dejaron de ser una opción secundaria para convertirse en protagonistas del mercado ecuatoriano. Marcas como BYD, Chery, GWM, Changan y Dongfeng registran crecimientos récord y ganan cada vez más espacio en las calles del país, impulsadas por menores aranceles, tecnología de punta y una fuerte apuesta por la electromovilidad.

Según la Aeade el crecimiento responde a una combinación de factores económicos favorables. Entre ellos destacan la reducción del riesgo país, mejores condiciones de financiamiento y una mayor confianza de consumidores y empresas para adquirir vehículos.

Sin embargo, detrás de este récord existe un factor determinante: la creciente competitividad de las marcas chinas gracias al Tratado de Libre Comercio vigente desde mayo de 2024.

Desde la entrada en vigor del acuerdo comercial, Ecuador ha aplicado un cronograma de desgravación arancelaria que reduce progresivamente los impuestos a la importación de vehículos provenientes de China.

Por ejemplo, los automóviles compactos con motores de hasta 1.500 centímetros cúbicos pagaban un arancel del 40% antes del TLC. En 2025 la tasa bajó a 34,7% y desde enero de 2026 se redujo al 32%, permitiendo precios más competitivos para los consumidores.

Esta ventaja ha convertido a China en el principal proveedor de vehículos del país. De acuerdo con cifras del cierre de 2025, las marcas de origen chino ya concentran más del 35% de la participación total del mercado automotor ecuatoriano.

Las marcas chinas dominan el crecimiento

El avance de las marcas asiáticas se refleja claramente en el ranking de ventas.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, varias firmas registraron incrementos muy por encima del promedio de la industria:

Chery pasó de 444 a 589 unidades vendidas.

GWM (Great Wall Motors) creció de 319 a 584 unidades.

Dongfeng aumentó sus ventas de 175 a 419 vehículos.

JAC alcanzó 397 unidades comercializadas.

Changan pasó de 63 a 172 unidades.

BYD registró 351 ventas.

Sinotruk sumó 324 unidades.

Jetour alcanzó 239 vehículos vendidos.

La preferencia de los ecuatorianos se concentra especialmente en el segmento SUV, que registró 5 843 unidades vendidas durante enero, un crecimiento interanual del 43,6%.

La combinación de diseño moderno, equipamiento tecnológico, financiamiento accesible y precios competitivos ha permitido que estas marcas ganen rápidamente espacio frente a fabricantes tradicionales de Japón, Corea y Estados Unidos.

Vehículos eléctricos chinos lideran la electromovilidad

Otro de los factores que explica el crecimiento de los autos chinos es su liderazgo en movilidad sostenible.

Durante enero de 2026, los vehículos electrificados representaron el 22,2% de todas las ventas del mercado ecuatoriano.

Los vehículos 100% eléctricos alcanzaron una participación de 5,4%, con 612 unidades comercializadas. Este segmento está dominado casi en su totalidad por fabricantes chinos.

El modelo eléctrico más vendido fue el BYD Yuan Pro, con 194 unidades, seguido por el BYD Seagull, que registró 69 ventas. También destacan modelos de Dongfeng y JAC.

En el segmento híbrido, que representó el 16,8% del mercado con 1 908 unidades comercializadas, las marcas chinas también fortalecen su posición.