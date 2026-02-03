Directorio de la ANT designó a Luis Darío Villacrés como nuevo director ejecutivo

Las instalaciones de la ANT en Quito no atienden al público.

Este martes 3 de febrero de 2026, el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) designó a Luis Darío Villacrés como nuevo director ejecutivo de la institución. Villacrés reemplazará a Pedro Abril, detenido por presunta delincuencia organizada en el Caso Jaque.

"La nueva autoridad asumirá la conducción de la ANT con el objetivo de liderar un proceso administrativo, técnico, de control y regulación, orientado a fortalecer los mecanismos institucionales, garantizar procesos transparentes y generar resultados efectivos en beneficio de los usuarios y del Estado", informó la entidad en un comunicado difundido en redes sociales.

La designación del nuevo Director se dio luego de que el 31 de enero de 2026, un juez Anticorrupción ordenó prisión preventiva para nueve de los diez procesados, incluido el director ejecutivo nacional de la entidad, Pedro Javier Abril Alegría, señalando la gravedad de una presunta estructura de delincuencia organizada que operaba desde dentro del organismo rector del transporte.

Según el expediente, la Fiscalía General del Estado expuso una investigación que se remonta a julio de 2025, iniciada tras una denuncia al 1800-Delito. Según los elementos de convicción presentados, esta red cobraba tarifas ilícitas que oscilaban entre USD 150 y USD 250 por trámite.

El esquema permitía a los usuarios obtener matrículas, licencias y permisos de operación saltándose el sistema regular de turnos y revisiones, una práctica que operaba en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas